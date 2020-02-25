  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 25 Şubat 2020 19:06

AK Parti'de ''ayak oyunları'' istifası

Antalya, Kepez Belediyesi'nin AK Parti Meclis Üyesi Halil Oya, kendisine karşı 'Ayak oyunları' yapıldığını belirterek partisinden istifa etti.

AK Parti'de ''ayak oyunları'' istifası
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kepez ilçe Belediyesi’nin AK Partili meclis üyesi kendisine karşı “Ayak oyunları ve itibarsızlaştırma operasyonları” yapıldığı iddiasıyla partisinden istifa etti.

Oya, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaparak istifa gerekçesini belirtti.

“BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM”

Halil Oya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*Bilindiği üzere kuruluşundan bu yana görev aldığım partimden, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Kepez Belediyesi Meclis üyesi oldum.

*Meclis üyesi olduktan sonrası şahsıma karşı yapılan, ayak oyunları ve itibarsızlaştırma operasyonları sebebiyle bugün itibari ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa ederek bundan sonraki Kepez Belediyesi Meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğim.

*Ayrıca seçim döneminde beni desteği ile onurlandıran, yanımda olan Varsak, Kepez halkına teşekkürü bir borç bilirim. Her zaman yanlarında olduğumu belirtmek isterim. Tartışmayı da manasız ve boş buluyor, takdiri sizlere bırakıyorum. Kamuoyuna saygılarımla.
 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , antalya , kepez , halil oya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM