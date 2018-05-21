AK Parti'de bakanlar listeye giremedi ! İşte o isimler...

AK Parti'nin 24 Haziran seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği milletvekili aday listesinde mevcut milletvekillerinden 149 isim yer bulamadı. Bu isimler arasında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de var.
AK Parti, 24 Haziran seçimi için 600 kişilik milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.AK Parti adaylarından öne çıkanlar şöyle:
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. bölge, 1. sıradan aday oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday
Mustafa Şentop Tekirdağ 1. sıradan aday
Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar 1. sıra
Nabi Avcı Eskişehir 1. sıradan aday
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa 1. bölge 1. sıra
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Erzurum 1. sıra
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep 1. sıra
LİSTEDE OLMAYAN İSİMLER
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AB Bakanı Ömer Çelik listede yer almadı.