AK Parti'de bakanlar listeye giremedi ! İşte o isimler...

AK Parti'nin 24 Haziran seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği milletvekili aday listesinde mevcut milletvekillerinden 149 isim yer bulamadı. Bu isimler arasında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de var.

AK Parti, 24 Haziran seçimi için 600 kişilik milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.AK Parti adaylarından öne çıkanlar şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. bölge, 1. sıradan aday oldu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday



Mustafa Şentop Tekirdağ 1. sıradan aday



Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar 1. sıra



Nabi Avcı Eskişehir 1. sıradan aday



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa 1. bölge 1. sıra



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Erzurum 1. sıra



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep 1. sıra



LİSTEDE OLMAYAN İSİMLER



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AB Bakanı Ömer Çelik listede yer almadı.