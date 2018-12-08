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  4. 08 Aralık 2018 14:34

AK Parti'de Binali Yıldırım istifası

Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmasına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bürokrat yeğeni istifa etti. Yıldırım'ın yeğeninin yerel seçimlerde İstanbul'un bir ilçesinden aday olacağı iddia edildi.

AK Parti'de Binali Yıldırım istifası
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım hazırlıklara başladı. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Genel merkezin planladığı bazı ilçe adaylarına karşı çıkan ve “Benim bazı ilçelerle ilgili önerim var” diyen Yıldırım, kendine yakın bürokratları da istifa ettirdi. Yıldırım'ın yeğeni olan Cem Murat Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti.

Cem Murat Yıldırım'ın İstanbul'un ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösterileceği öğrenildi. Yeğen Yıldırım, Binali Yıldırım ile birlikte siyaset yapacak. AKP genel merkezinin hazırladığı 39 ilçedeki aday adayları konusunda Binali Yıldırım'ın itirazları bulunuyor. Bazı ilçelere isim öneren Yıldırım'ın bu taleplerinin de değerlendirildiği öğrenildi.


 

Sözcü

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