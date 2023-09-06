AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti Niğde İlçe Başkanlığı’nda Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan Gülsüm Temur, görevinden istifa etti.

Yerel seçimlere yönelik geri sayım sürerken AK Parti’de yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce birçok ilde istifa haberleri geldiği AK Parti’nin bu sefer de Niğde teşkilatının Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından istifasına ilişkin açıklama yapan Temur, “2016 yılında teslim aldığım bayrağı 2023’te teslim etme zamanı geldi. Bana bu şerefli görevi yapma fırsatı veren Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Temur, açıklamasının devamda ise şunları söyledi:

“AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev sürecimiz boyunca elimden geldiğince ilimize taşımaya çalıştık, bundan sonra da taşımaya devam edeceğim. Başta eşim ve ailem olmak üzere birlikte çalıştığımız Genel Merkez Kadın Kolları başkanlarıma, vekillerime, il başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, ilçe kadın kolları başkanlarıma, birlikte yol yürüdüğümüz teşkilatıma teşekkür ederim. Bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde partimizin bir neferi olarak durmak yok yola devam.”