AK Parti'de biri eski bakan 3 isim daha istifa edecek

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yeni parti kuracağını açıklayan eski bakan Ali Babacan'ın ardından AK Parti'den istifa etti. Ergin ve Babacan istifaları sonrasında eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile 26. Dönem Milletvekili Abdullah Başcı, 23. Dönem Milletvekili Kerim Aydemir de AK Parti'den istifa etme kararı aldığı iddia edildi.

Yeni parti hazırlığını sürdüren Ali Babacan, 8 Temmuz'da kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmişti. Ali Babacan, yeni parti kuracağını da 8 Ağustos'ta resmen duyurmuştu.

BABACAN'DAN BİRKAÇ GÜN SONRA İSTİFA ETMİŞ

Babacan'ın ardından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, üç dönem milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yaptığı AK Parti'den istifa etti. Ergin'in Babacan ile birlikte kurulacak partide görev alacağı iddia ediliyor.

AK Parti'de kritik istifa! Eski bakan istifa etti !

Ergin, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada "Sayın Babacan'dan birkaç gün sonra, yani yaklaşık iki ay önce istifa ettim. Yargıtay'ın internet sitesine girerek 'parti üyeliğinden çıkma' butonuna basarak bu işi yaptım ama bunun nümayişini yapmadık" dedi.

4 İSİM İSTİFA KARARI ALDI İDDİASI

Ergin'in istifa etmesinin sonrasında eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile 26. Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı, 23. Dönem Ağrı Milletvekili Kerim Aydemir'in AK Parti'den istifa kararı aldığı iddia edildi.

HÜSEYİN ÇELİK YALANLADI

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını ilan eden eski bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer aldığı öne sürülen eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ”Şu an için partimdeyim. İstifam söz konusu değildir” dedi.