AK Parti'de bomba iddia: Sürpriz aday Bilal Erdoğan mı ?

T24 yazarı Mehmet Yılmaz bugün köşesinde dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Yılmaz son günlerde Bilal Erdoğan üzerinden yürütülen kampanyaya dikkat çekerek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na göstereceği sürpriz aday Bilal Erdoğan mı?" diye sordu.



İşte Yılmaz'ın yazısından dikkat çeken o satırlar:

Radyoda İtalyanca şarkı söyledi. Yetmedi bir de Ala Turka şarkı patlattı.

Best FM’de hayat hikâyesini anlatırken 'acıların çocuğu Bilal' izlenimi yaratacak anılar da paylaştı. Ne de olsa seçmen mazlum seviyor!

Bu arada yandaş köşe yazılarında da daha görünür hale geldi.

Bütün bunları bir arada düşününce sanki profilini yükseltmek için sürdürülen bir halkla ilişkiler kampanyası ile karşı karşıyayız gibi geliyor.

Türkiye’de seçmenin bu durumdan çok hazzetmediğini biliyoruz.

Rahmetli Aydın Menderes ve Ahmet Özal örnekleri hafızalarımızda hâlâ taze.

Onun için Erdoğan da oğlunu bu yola sokar mı, yoksa şimdilik sadece damat ile mi idare eder, tahmin etmek kolay değil.

Ama görünen o ki Bilal Erdoğan, 'okçuluktan' çok daha fazlasına talip gibi!

Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı

Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı sonrası Türk sanat müziği de söyledi