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  4. 03 Ocak 2020 23:31

AK Parti'de dikkat çeken anket ! Parti içinde Erdoğan'a tepki

AK Parti Genel Merkezi'nin yaptırdığı ankette oyların yüzde 30'a kadar düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eleştirildi.

AK Parti'de dikkat çeken anket ! Parti içinde Erdoğan'a tepki
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AK Parti'de yaptırılan bir kamuoyu araştırmasında partinin oyunun yüzde 30'a kadar düşmesi partideki üst düzey isimlerin üstü kapalı olarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eleştiride bulunmasına neden oldu.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; iktidar partisini sarsan anket, AK Parti kulislerinde izlenilen siyasetin tükenmeye başladığı şeklinde yorumlanırken, AK Parti'li bir yetkili, "Seçmen bizi yerel seçimde terbiye etti. Aradan geçen süredeki durumumuza baktığımızda görüyoruz ki, milli iradenin bizi görevden alacağı bir noktaya doğru evriliyoruz." dedi.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan oluşumlarını işaret ederek, "Gidişattan rahatsız olan isimlerin partiden kopmasına izin verilmemesi gerekiyordu" diyen AK Partili isim, "Kendi ellerimizle seçmenimizi muhalefete itiyoruz. Bu gidişatı durdurmak sayın Erdoğan'ın elinde. Parti içerisinde gidişattan rahatsız olan isimlere de siyaset kanalları açılmalı. Aksi takdirde, 2002'de DSP ve ANAP'ın yaşadığı akıbet bizi bekliyor" şeklinde konuştu. 

AK Parti'li isim, anket sonuçlarının partilileri karamsarlığa sevk ettiğini de ifade ederek, "Cumhur İttifakı'na üçüncü bir ortağın eklenmesiyle kötü gidişatın önü alınamaz. Mesele AK Parti'nin kendi durumu ile alakalı." dedi.

Yeniçağ Gazetesi

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