AK Parti'de dikkat çeken görevden alma!

Yerel seçimlerde bu tarafa yeni parti istifaları ile sarsılan AK Parti'de, son günlerde ise il ve ilçe başkanlarının genel merkezin isteğiyle istifa etmesi dikkat çekiyor.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre bu istifalar arasında şimdiye kadar en çarpıcı olanı ise, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam'ın istifası oldu. Geride bıraktığımız yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'nin kazanmasına rağmen il başkanının görevden alması tartışmalara neden oldu.

Şu ana kadar istifası istenen iller arasında belediyesi AK Parti'de olan tek yer olan Balıkesir'de il başkanına görevden el çektirilmesine, metal yorgunluk operasyonu ile görevden alınan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Edip Uğur'un AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede karar verildiği belirtildi.