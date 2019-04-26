AK Parti'de Erdoğan sonrası için dikkat çeken iddia

Birgün gazetesinde yer alan o kulis haberine göre yerel seçim sonuçlarının AK Parti’de yarattığı sarsıntı ekipler arasındaki gerginliği de daha görünür kıldı. Parti içinde “Erdoğan sonrası liderlik” hedefli “Saray-Albayrak” ortaklığı ile Süleyman Soylu arasındaki çatışmayı izleyen büyük grubun rahatsızlığının da arttığı bildiriliyor. Partinin kuruluş felsefesine dönmesini savunan grubun, “Soylu-Albayrak” mücadelesine karşın “Gerekirse partimizin kurtuluş mücadelesini veririz” dediği konuşuluyor.

AK Parti’de, sandık sonuçlarına karşın Yüksek Seçim Kurulu üzerinden kazanmak için mücadele ettiği İstanbul seçimleri büyük bir kırılmaya yol açtı. Erdoğan ve Soylu ikilisinin belirleyicisi olduğu seçim kampanyasının umut edilen başarıyı getirmemesi, parti içinde kapalı kapılar ardından yürütülen “Sorumlu kim?” tartışmalarına yol açtı. Erdoğan’ı doğrudan eleştirmekten çekinen AK Parti’lilerin tepkilerini, İstanbul listelerinin belirlenmesinde etkili olan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile milliyetçi söylemin ağırlıklı olduğu ve gerginlik dozu yüksek açıklamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttikleri kulislerde dillendiriliyor.

PELİKANCILAR-ALBAYRAK İLİŞKİSİ

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlıktan uzaklaştırılması sürecinde yayımladıkları bildiriyle görünür olan ve daha sonra da sosyal medya üzerinden yaydıkları manipülatif haberlerle varlığını sürdüren Pelikancılar Grubu, Albayrak’la birlikte hareket ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki İbrahim Kalın dışında kalan üst düzey kadroların büyük bölümünü içine alan bu yapılanma, parti içi mücadelede Albayrak’ın yanında saf tutuyor.

"SOYLU TEK BAŞINA GRUP"

Damat Berat Albayrak’la sık sık çatışan hatta birbirlerine “omuz attıkları” görüntüleri kamuoyuna yansıdıktan sonra “şakaydı” diyen Süleyman Soylu’nun da hedefinin “Erdoğan sonrası liderlik” olduğu biliniyor. Partide tabanı bulunmayan, sert ve milliyetçi vurgulu üslubunu beğenen birkaç kişinin de “ekip” olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilen Soylu’nun konjonktürel bir değişiklikle partinin başına oturmayı hesapladığı öne sürülüyor.

Süleyman Soylu ile Berat Albayrak omuz omuza

GİDEN SOYLU MU OLACAK?

Erdoğan’ın, damadı da olan Albayrak’ın yolunu açarken karşısındaki isimleri misyonları sona erdikten sonra partiden uzaklaştırabileceği de konuşulanlar arasında. Erdoğan’ın “adam harcama” alışkanlıkları ve pragmatist tutumu nedeniyle Soylu’nun “işi bittikten sonra” bir kenara atılabileceği ifade ediliyor. AK Parti’ye milliyetçilerin desteğini sağlama konusunda görev üstlenen Soylu’nun geleceği konusunda İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Radyo Sputnik’te söylediği “Soylu’nun akıbeti çözüm sürecindeki Beşir Atalay gibi olacak” sözleri de, bir anlamda kulislerin yansıması.

SESSİZ VE BÜYÜK GRUP İZLEMEDE

Partinin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını, isminin yolsuzluklar ve hanedan görüntüsü nedeniyle tartışmalı haline geldiğini düşünen ve bunun çöküşü getireceğini değerlendiren büyük grup ise yaşananları şimdilik izlemekle yetiniyor. Ancak kulislerde Albayrak ve Soylu’nun partiye zarar verdiğini ifade ederek, “Gerekirse partimizin kurtuluş mücadelesini veririz” diyenlerin sayısının arttığı biliniyor.

Yeni parti kurulma çalışmalarını da yakından izlediği bilinen bu isimlerin öncelikle Erdoğan’ın yeni bir yol haritası belirlemesini ve partiye zarar verdiğini düşündükleri bu isimleri etkisizleştirmesinden yana olduğu dillendiriliyor.

LİNÇ GİRİŞİMİ TURNUSOL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi, AK Parti içindeki ekipleşmelerin ve politika anlayışındaki farklılığın turnusolü oldu. Soylu’nun süreci tırmandıran sert açıklamaları sürerken Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Numan Kurtulmuş gibi isimlerin aralarında yer aldığı Genel Merkezi temsil eden tecrübeli isimlerin yaptığı ılımlı açıklamalar AK Parti’de var olan “anlayış farkından kaynaklanan çift dili” ortaya koydu.

