AK Parti'de Erdoğan'dan habersiz iş yapan kim ?

Gazeteci Murat Yetkin, kişisel internet sitesinde yayınladığı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın termik santral yasasını veto etmesine değindi. Aklına takılan soruları kaleme alan Yetkin, “AK Parti yöneticileri, Erdoğan’a sormadan yasa tasarısı hazırlamaya mı başladı yoksa Erdoğan’ın dünya politikasıyla uğraşmasını fırsat bilip yurt içinde belli çıkar odaklarıyla işbirliği içinde Meclis’ten yasa geçirmeye kalkmaya mı başladılar?” dedi.

Erdoğan’ın veto sonrası yaptığı açıklamayı CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Akşener’in söylemlerine benzeten Yetkin, veto kararını iki muhtemel sebebe bağladı. Eğer veto kamuoyu baskısından dolayı geldiyse, bunun yerel seçimlerden sonra önemli bir dönüm noktası olma anlamı taşıdığını belirten Yetkin’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Veto ne anlama geliyor?

Bu gelişmenin iki muhtemel nedeni olduğunu düşünmek mümkün:

1- Kamuoyu yoklamalarında da toplumda yükselen çevre duyarlılığını ve kirliliğe duyulan tepkiyi değerlendiren Erdoğan, danışıklı dövüşle Meclis’ten geçen “daha fazla kâr için, kirletmeye devam” yasasını veto etti; bu doğrusu komplo teorisi kokan bir tez ama kuliste konuşulduğu için yazdım,

2- Erdoğan, kendi partisi içinden gelen tepkiler dâhil, kamuoyunun tepkilerini dikkate almak ve kendi bilgisi dâhilinde hazırlanan ve Meclis’te AK Parti-MHP oylarıyla kabul edilen yasayı geri çevirmek zorunda kaldı.

Eğer neden buysa, Erdoğan-Bahçeli iktidar blokunun yerel seçimlerde aldığı yenilgi ardından yeni bir dönüm noktası saymak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün yürütme gücünü elinde tutmasına rağmen, halkın ne dediğini dikkate almak zorunda kalıp kararlarını değiştiren bir aşamada bulunuyor.”