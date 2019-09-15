AK Parti'de Erdoğan'ı tedirgin edecek

Önce eski bakan Ali Babacan, ardından eski başbakan Ahmet Davutoğlu yeni parti kuracaklarını kamuoyuna ilan ettiler.

Yeni partilerle ilgili merak edilen konulardan biri de mevcut AK Parti grubunda nasıl karşılık bulacakları, milletvekili transferi yapıp yapmayacakları.

Gazete Duvar’da yer alan ‘Duvar Arkası’ kulis yazısına göre, Babacan ekibi de Davutoğlu ekibi de AK Parti içinde bazı milletvekilleri ile görüştüklerini saklamıyor. Hatta, “10-15 milletvekili istifaya hazır” diyenler var. Ancak yeni oluşumlar transfere bu aşamada pek de sıcak bakmıyor.

Yeni parti çalışmalarında yer alan bir siyasetçi, “Deşifre olup yıpratılmalarını istemiyoruz” derken olası bir erken seçime işaret ediyor. İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde yaşanmıştı. Erken seçim kararı İYİ Parti’nin seçime katılımını zora sokunca CHP’den milletvekilleri İYİ Parti’ye geçti. Böylece 20 milletvekili ile Meclis’te grup kuran İYİ Parti seçime girme koşulunu yerine getirdi. AK Parti’de temasta olunan milletvekillerinin de benzer bir durum yaşandığında istifa ederek yeni partinin seçime girmesini sağlayacağı konuşuluyor. Hatta kulislerde İYİ Parti örneğinde olduğu gibi CHP’nin zora girecek partilere benzer bir desteği verebileceği esprileri yapılıyor.

Bu arada yeni partiler konuşulmaya başlandığı zaman AK Parti kulislerinde Meclis’te grup kurmanın zorlaştırılacağı, grup için gerekli 20 milletvekili sayısının yukarı çekilmesi için değişiklik yapılabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak böyle bir düzenleme, “AK Parti’den grup kuracak kadar milletvekili ayrılabilir” yorumu çıkacağı için bundan vazgeçildiği ifade ediliyor.