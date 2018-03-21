Facebook’ta şoke eden ayrıntı: O gizli görüntüler ortaya çıktı
Facebook’ta şoke eden ayrıntı: O gizli görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da şok görüntüler ! Bir anda yerden alevler yükseldi
İstanbul'da şok görüntüler ! Bir anda yerden alevler yükseldi
Evde patlama ! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
Evde patlama ! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji uyardı ! Havalar aniden soğuyacak !
Meteoroloji uyardı ! Havalar aniden soğuyacak !
Taksi-Uber kavgası Uber'e yaradı ! Son 10 günde...
Taksi-Uber kavgası Uber'e yaradı ! Son 10 günde...
Eski MHP'li milletvekili hayatını kaybetti
Eski MHP'li milletvekili hayatını kaybetti
Gözaltına alınan Hakan Bayrakçı, serbest ! İşte gözaltına alınma sebebi
Gözaltına alınan Hakan Bayrakçı, serbest ! İşte gözaltına alınma sebebi
327 şubesi bulunan tekstil devinden flaş karar
327 şubesi bulunan tekstil devinden flaş karar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 21 Mart 2018 11:08

AK Parti'de FETÖ kavgası

AK Partili Şamil Tayyar'ın ''Gaziantep'te FETÖ borsası kuruldu'' iddiasına Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan sert tepki geldi.

AK Parti'de FETÖ kavgası
A+ A-

AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Gündemde AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın ortaya attığı “Gaziantep’te FETÖ borsası kuruldu” iddiaları vardı.

Tayyar’ın iddialarına sert tepki gösteren Elitaş, “Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında benim söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor.’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa, insanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır. Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİNE DE DEĞİNDİ

Elitaş, programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Elitaş’a sorsunlar. Dönüp bir de Kayseri’ye bakmak lazım” sözlerine de şöyle yanıt verdi. “Sayın Kılıçdaroğlu eğer beni bu borsanın içinde biri olarak gösteriyorsa, onunla ilgili mahkemede hesaplaşmamız gerekir.” 

ak parti , şamil tayyar , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM