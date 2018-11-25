AK Parti'de ''İstanbul açmazı'': ''İlk kez bunalımlı''

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağız" çıkışı sonrası gözler AK Parti'ye çevrildi. Bahçeli'nin bu kararı sonrası neden hala AK Parti'nin adaylarının açıklanmadığı merak edilirken, gazeteci Muharrem Sarıkaya çok konuşulacak iddiaları gündeme getirdi. AK Parti için 'İlk kez bunalımlı' ifadelerini kullanan Sarıkaya, 'Görünen o ki İstanbul’un bazı ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de sorun yaşanıyor' diye yazdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 40 ildeki belediye başkan adayını, dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıkladı. İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin adaylarını açıklamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim manifestosunu da önümüzdeki ay adayların tamamını ilan ettikten sonra açıklayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından saatler önce kameraların karşısına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 'Cumhur İttifakı'na sahip çkarak, İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri için aday göstermeyeceğini duyurdu.

Bahçeli'nin bu açıklamasına konuşmasında teşekkür eden Erdoğan'ın hal böyleyken neden hala 3 büyükşehir adayını belirleyemediği ise merak konusu oldu.

BİNALİ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Ankara kulislerinde çeşitli iddialar konuşulurken, Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya; İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın öne çıktığının altına çizdi.

Sarıkaya "İstanbul açmazı" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi;

"'Evet bir sıkıntı görünüyor ama aşılmaz da değil…'

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşündüğü TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a yakın isim söze bu cümle ile girdi…

'İŞ ADAYLĞI DOĞRU GİDİYOR'

Sorunun aday olarak mı yoksa olmayarak mı çözüleceği soruma ise yanıtı net oldu:

'İş adaylığa doğru gidiyor bakalım…'

Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir’i kazanması halinde protokoldeki yeri oldukça geriye düşeceği iddiası zaten uzun süredir dile getiriliyordu.

AK Parti içinden bunun protokol yönetmeliği değiştirilerek kısa süre içinde çözülecek bir mesele olduğunun da altı çiziliyordu.

Dolayısıyla, 'Eski Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları ve Başbakanlar, başka göreve atanmış olsa dahi protokolde eski yerlerini korurlar' yönünde bir düzenleme ile sorun çözülecekken, mesele tek başına böyle bir noktaya odaklı kalabilir mi?

Yıldırım’ın yakın çevresi de dünkü sohbetlerimizde konunun bunun ötesinde bir durum olduğunu belirtmekle yetindi."

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE SORUN YAŞANIYOR'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için durum böyleyken AK Parti'de bir başka belirsiz konu İstanbul'un ilçeleri...

"Görünen o ki İstanbul’un bazı ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de sorun yaşanıyor." ifadelerini kullanan Sarıkaya, AK Parti'nin aday belirlemede zorlandığını ve CHP'nin adaylarına göre adım atacağını iddia etti.

Sarıkaya şu ifadeleri kullandı;

"Ancak ne olursa olsun AK Parti çok uzun süredir yaşamadığı bir sürece tanıklık ediyor.

'İLK KEZ BUNALIMLARLA KARŞI KARŞIYA'

İlk kez aday belirleme sürecinde bir bunalımla karşı karşıya olduğu imajı kamuoyuna yansımış bulunuyor."