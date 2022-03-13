AK Parti'de istifa depremi! 200 kişi İYİ Parti'ye geçti

AK Parti üyesi olan 200 kişi, AK Parti'den istifa ederek Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'ye geçti.

İYİ Parti İzmir il binasında gerçekleşen törenle daha önce AK Parti üyesi olan 200 kişi İYİ Parti’ye katıldı. Katılıma öncülük eden İYİ Parti Erzurum İl başkanı Melih Kırkpınar ve İYİ Parti İzmir İl başkanı Hüsmen Kırkpınar tören sırasında konuşma yaptılar.

“KATILIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK”

Konuşmasında üyelik çalışmalarının ülkenin her yerinde tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Hüsmen Kırkpınar bundan sonra da büyük katılımların olacağını vurguladı.

Kırkpınar, “Tüm teşkilatlarımızla sürekli olarak sahadayız. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu katılımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada birlik ve beraberliğimizi bir daha herkes görmüş oldu. Bizler İYİ Parti ailesi olarak sürekli büyüyecek ve daha faydalı işlere imza atacağız. Türkiye'mizin her köşesinde daha büyük katılımlar olacağı gibi güzel İzmir’imizde de bu katılımlar artarak devam edecektir” dedi.

“DAYANIŞMA VE TAKIM RUHUNA ŞAHİT OLUYORUZ”

Katılım esnasında İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi;

“Bugün burada dayanışma ve takım ruhunun önemine şahit oluyoruz. İzmir'de yaşayan Erzurumlu hemşehrilerimiz bizlere ulaşarak, partimize destek olmak istediklerini söylediler. İzmir il başkanımızın koordinesi ve öncülüğünde yaptığımız çalışma ile 200 kişi AK Parti’den istifa edip partimize üye oldu.

Yurttaşlarımız kurtuluşun İYİ Parti olduğuna inanmış ve güvenmiş durumda. Bizler bu teveccühe layık olmak için bugün olduğu gibi yarında yorulmadan usanmadan daha fazla faydalı olmak ve müreffeh bir toplum oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından İYİ Parti il binasında yeni üyelere rozet takılarak üyelik kayıtları yapıldı.