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AK Parti'de istifa depremi: ''Bu zamlarla vatandaştan oy isteyemem''' diyerek istifa etti

AK Parti'de istifa depremi: ''Bu zamlarla vatandaştan oy isteyemem''' diyerek istifa etti

Muğla’da AK Parti Milas İlçe Yönetim Kurulu üyesi Veli Ulaş “Bu zamlarla vatandaştan oy isteyemem” diyerek, partisinden istifa etti.

Muğla’nın Milas ilçesinde AKP yönetim kurulu üyesi 15 yıllık siyasetçi evli ve iki çocuk babası 51 yaşındaki Veli Ulaş, AKP’den istifa ettiğini açıkladı.

“BU ZAMLARI VATANDAŞA ANLATAMAM OY İSTEYEMEM”
Ulaş, yaptığı açıklamada “Bu son zamları gidip vatandaşa anlatamam. Anlatamayacağım için de oy isteyemem. Bu son zamların geri alınmasına yönelik bir ibare de görmedim. Vatandaşla nasıl konuşabiliriz, ne diyebiliriz ki? Siyaseten hizmet edemeyeceğim için AKP’den istifa ettim” diye konuştu.

 “15 YILLIK SİYASETÇİYİM, BÖYLE GÜNLER GÖRMEDİK”
İlçede emlakçılık yapan Ulaş, siyasete vatandaşa hizmet etmek amacıyla girdiğini belirterek “Bu zamlarla hizmet olmaz tabii ki. 15 yıllık siyasetçiyim, böyle günler görmedik. Vatandaşa savunacak bir yanımız kalmadı. Siyasete tabii ki devam ederim ama bu artık asla AKP çatısı altında olmaz” dedi.

Etiketler ak parti istifa deprem
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