AK Parti'de istifa depremi: İYİ Parti'ye geçti

AK Parti'de Trabzon Yomra İlçe Balkanı Avni Adanu'un istifasından sonra bugün de 5 Meclis Üyesi partilerinden istifa etti.

Trabzon Yomra Belediye Meclisi'nde cuma günü Sancak Mahallesinde ki arsanın satışı ile ilgili İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki veren karar, AK Parti'yi karıştırdı.

Trabzon'un yerel sitesi 61saat'in haberine göre AK Parti'de önce Yomra İlçe Başkanı Avni Adanu'un ilçe başkanlığından istifasının ardından, bugün de 5 Meclis Üyesi partilerinden istifa etti.

AK Parti'den istifa eden Gözde Atasoy Koç, Metin Özke, Sabri Selim, Furkan Bayrak ve Nihat Gümrükçü ortak bir açıklama yaparak AK Parti İl Başkanlığı tarafından tamamen yalnız bırakıldıklarını iddia etti.

ÜSTÜNLÜK İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti'de yaşanan bu istifalar sonrasında ise Yomra Belediye Meclisinde üstünlük İYİ Parti’ye geçti.

Yomra Belediye Meclisinde Başkan Mustafa Bıyık da dahil, İYİ Parti’nin toplamda 6 Belediye Meclis Üyesi bulunuyor. Geri kalan 9 üye ise AK Parti'den seçilerek meclise girmişti.

Ancak bugün 5 üyenin istifasıyla birlikte Yomra Belediye Meclisinde AK Parti'nin sandalye sayısı 4’e düştü.

Bu istifalarla birlikte AK Parti, Yomra Belediye Meclisinde ki üstünlüğünü İYİ Partiye kaptırdı.

Buna göre Yomra Belediye Meclisinde 6 İYİ Partili, 5 Bağımsız’ın ardından 4 üye ile birlikte AK Parti 3. sırada yer aldı.

Yomra'da yaşanan istifalar Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde partilerin sandalye sayılarını da değiştirdi.

AK PARTİLİ ÜYE SAYISI 1 DÜŞTÜ

AK Parti'den istifa eden Gözde Atasoy Koç, artık Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde bağımsız üye olarak yer alacak.

Koç’un istifasıyla birlikte Büyükşehir Meclisinde bağımsız üye sayısı 3’ye çıkarken AK Parti'nin sandalye sayısı da bir eksildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde Bağımsız Üye olarak Davut Çakıroğlu ve Ali Osman Aydın yer alıyordu.

61saat