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  4. 10 Temmuz 2020 21:00

AK Parti'de istifa şoku! 5 ilçe başkanı istifa etti

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran yaptığı paylaşımda, Balıkesir'de Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanlarının istifa ettiği açıkladı.

AK Parti'de istifa şoku! 5 ilçe başkanı istifa etti
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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, yaklaşan kongre süreci ve kongreden sonra ilçe başkanlığı görevine devam etme konularında istişarelerde bulunduklarını aktaran Başaran, "Bu noktada sağlık problemlerini, iş yoğunluğunu ve diğer sebepleri gösteren Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları, devam etmeme kararı aldıklarını ve müsaade istediklerini ifade etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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