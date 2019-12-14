AK Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor !

Ekonomik kriz, yoksulluk dolayısıyla yaşamlarına son veren yurttaşlar, çöken eğitim sistemi, yolsuzluk ve rant haberleri, havuz medyası, dış politikadaki büyük başarısızlık ve kullanılan ayrıştırıcı dil 17 yıllık AK Parti iktidarını üyelerince dahi sorgulanır hale getirdi. Sürece tepki gösteren 57 bin üye bir ay gibi kısa bir zaman diliminde AK Parti'den istifa etti



Eylül-Kasım ayları arası 57 bin kişinin ayrıldığı AK Parti'nin üye sayısı, son 4 ayda 114 binlik bir düşüş gösterdi. CHP ve İYİ Parti ise 4 ayda 30 binden fazla yeni üye kazandı.

Ekonomik kriz başta olmak üzere birçok sorunla tepki çeken AK Parti iktidarının üye kaybı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partiden istifası sonrası iyice hızlandı. Eylül-Kasım ayları arası 57 bin kişinin ayrıldığı AK Parti'nin üye sayısı, son 4 ayda 114 binlik bir düşüş gösterdi. CHP ve İYİ Parti ise 4 ayda 30 binden fazla yeni üye kazandı.

EN ÇOK ÜYE KAYBETTİĞİ AYLAR

Açık ara en çok üyesi bulunan AK Parti'nin üye kaybı gelen istifalarla istikrarlı şekilde sürdü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, 1 Temmuz-6 Eylül arası 56 bin 260 üyenin istifa ettiği AK Parti'den 6 Eylül-22 Kasım arası 57 bin 856 üye ayrıldı.

Öte yandan üye sayısını en çok artıran, CHP oldu. 4 ayda partiye 41 bin 866 üye katıldı. İYİ Parti'de de artış devam etti. İYİ Parti, 1 Temmuz - 22 Kasım arası toplam 36 bin 139 üye kazandı. Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) ittifak ortağı AK Parti ile aynı kaderi yaşamadı. MHP Temmuz sonrası yaşadığı 2 bin üyelik kaybını Kasım ayına kadar telafi etti.