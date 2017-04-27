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  1. 27 Nisan 2017 14:59

AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

AK Parti, 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre kararı aldı.

AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
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Referandumda 'evet' çıkmasıyla Cumhurbaşkanı'nın partili olmasının yolu açıldı. YSK'nın resmi sonuçları açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir partiye üye olabilecek. Kesin seçim sonuçları beklenirken, AK Parti olağanüstü kongreye gitme kararını resmen açıkladı.

21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan olarak partisine dönmesi beklenirken, parti yönetiminde de köklü bir değişiklik yapılacağı kulislerde konuşuluyor.

16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye dönüş sinyali vermişti.

Recep Tayyip Erdogan , ak parti , kongre