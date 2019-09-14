''AK Parti'de Konya ve İstanbul'dan yağmur gibi istifalar geliyor''

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisini kısa sürede kuracağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yeni partinin kuruluşu yılsonunu bulmayacak. Bir iki ay içerisinde yeni partiye ilişkin açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre Davutoğlu, istifa ederken, “Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bu ülkenin geleceği için yüreği çarpan ve sorumluluk hisseden herkesi ve her kesimi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz” diyerek yeni parti hakkında da mesajını verdi.

Yeni kurulacak partinin temel ilkeleri arasında, “düşünce, ifade, din ve vicdan özgürlüğü”, “tarafsız ve bağımsız yargı”, “demokratik hukuk devleti kuralları” yer alacak.

YENİ PARTİNİN TAKVİMİ

Davutoğlu’na yakın kaynaklar, “Yeni bir siyasi harekete başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde bu çalışmayı yürüteceğiz. Çok yoğun bir çalışma başladı” derken yeni partinin takvimine ilişkin de, “Fazla uzun sürmez. Yılsonunu bulmaz. Önümüzdeki günlerde bir açıklama gelir. Kısa zamanda şekillenecek. Tüm bölgelerde yoğun bir çalışmaya gidiliyor” dedi.

Davutoğlu’nun önümüzdeki günlerde Manisa’ya gideceği belirtildi. Davutoğlu Manisa’dan sonra il ziyaretlerine devam edecek.

İSTİFALAR DEVAM EDİYOR

AK Parti teşkilatlarından istifaların devam ettiğini belirten Davutoğlu’na yakın bir kaynak, “En fazla Konya ve İstanbul teşkilatlarından istifalar geliyor. Yağmur gibi istifa var” görüşünü savundu.

Ağrı eski Milletvekili Cesim Gökçe de AK Parti’den e-devlet üzerinden istifa etti. Gökçe, e-devlet aracılığı ile siyasi partilerden istifa işlemini gerçekleştirdi.

DAVUTOĞLU’NUN İSTİFASI AK PARTİ’DE NASIL YANKI BULDU

AK Partili bir yetkili, Davutoğlu’nun istifasına ilişkin, “Siz onun gidip de AK Parti’de yazılı ya da sözlü savunma yaparak kendisinin ihracını hayır diyeceğini mi düşünüyordunuz. Savunmanın kutsallığı boş bir metafor değildir. Savunma kutsal” görüşünü dile getirdi.

AK Partili yöneticiler Davutoğlu için “Kibir abidesiydi” ifadesini de kullandı.

AK Partili bir yetkili, partiden istifa eden eski vekillere ilişkin de, “Koltuk hırsı olan ama koltuğunu kaybetmiş olan kişiler” yorumunu yaptı.

