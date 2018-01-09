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  4. 09 Ocak 2018 10:37

AK Parti'de mayısta kongreye gidiyor

AK Parti’nin büyük kongre sürecine ilişkin takvimi hızlandıracağı ve eylül ayını beklemeden, mayıs veya haziran ayında olağan kongrenin toplanacağı belirtiliyor.

AK Parti'de mayısta kongreye gidiyor
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AK Parti’nin Temmuz 2017’de başlayan 6’ncı Olağan Büyük Kongre takvimi il kongreleri ile devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre takviminin hızlandırılmasını istediği belirtildi.

Bugüne kadar 30 ilde kongre yapan AK Parti yönetimi, Şubat sonuna kadar 51 il ile büyükşehirlerin ilçelerinin kongrelerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Daha önce alınan karar gereğince, büyükşehirlerdeki il kongreleri ise diğer 51 ilin kongresinin tamamlanmasından ardından başlatılacak.

AK Parti yöneticileri, büyükşehirlerdeki il kongrelerinin Mart sonuna kadar bitirilmesini öngördüklerini dile getirdi. AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük kongrenin eylül ayına kalmadan mayıs veya haziran ayı içinde toplanmasını istediği ifade ediliyor.

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