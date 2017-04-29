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  1. 29 Nisan 2017 13:02

AK Parti'de MYK'nın tarihi belli oldu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 1 Mayıs'ta yapılacak.

AK Parti'de MYK'nın tarihi belli oldu
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AK Parti MYK  ve MKYK, 1 Mayıs Pazartesi günü Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım'ın  başkanlığında toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve  Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, 1 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. 

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 1  Mayıs Pazartesi günü parti genel merkezinde MYK saat 10.30'da, MKYK ise 13.30'da  toplanacak.

Toplantılarda, olağanüstü kongre süreciyle ilgili hazırlıkların  görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üyeliğiyle ilgili  kararın alınması bekleniyor.

Öte yandan, Başbakan Yıldırım, dün Antalya'da yaptığı açıklamada, "2  Mayıs'ta, salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu  toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış  olacağız. 21 Mayıs'ta da AK Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacağız."  bilgisini paylaşmıştı.
 

myk , ak parti , mayıs