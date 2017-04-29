AK Parti'de MYK'nın tarihi belli oldu

AK Parti MYK ve MKYK, 1 Mayıs Pazartesi günü Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında toplanacak



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, 1 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 1 Mayıs Pazartesi günü parti genel merkezinde MYK saat 10.30'da, MKYK ise 13.30'da toplanacak.

Toplantılarda, olağanüstü kongre süreciyle ilgili hazırlıkların görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üyeliğiyle ilgili kararın alınması bekleniyor.

Öte yandan, Başbakan Yıldırım, dün Antalya'da yaptığı açıklamada, "2 Mayıs'ta, salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. 21 Mayıs'ta da AK Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacağız." bilgisini paylaşmıştı.

