AK Parti'de neler oluyor ? Peş peşe 4. istifa...

13 AK Partili belediyenin bulunduğu Kocaeli’de 31 Mart seçimleri sonrasında merkez ilçe İzmit’i CHP kazanmıştı. Kocaeli’deki seçim sonuçlarının faturası AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’a kesildi. Eryarsoy bugün genel merkezin talebi ile görevinden istifa etti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy genel merkezin talebi ile başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. 31 Mart seçimlerinden ve 13 AK Partili belediyenin bulunduğu Kocaeli'de merkez ilçe İzmit'i CHP'nin kazanmasından bahseden Eryarsoy açıklamasında şu ifadeleri

kullandı; “İzmit’i kaybedilmesi ile 13- 0 olan ilçelerde durum İzmit’in kaybedilmesi ile 12’ye düştü. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın aday olması ile boşalan il başkanlığı koltuğuna Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ataması ile görevlendirildim. Görev yaptığım süreç içinde hiç aday olmadım ve teşkilat bünyesinde kalmayı tercih ettim. İki seçimi teşkilatımız ile geçirdik. Son dönemlerde yapılan en muhteşem mitingleri yapıp oylarımızı arttırdık.

İZMİT KAYBEDİLMESİ BENİM SUÇUM

İzmit Belediye Meclisi'nde çoğunluğu kazanmamıza rağmen Belediye Başkalığını kazanamadık. Viktor Hugo'nun dediği gibi, kimse senin dalgalarla mücadelene bakmaz. Önemli olan Gemiyi karaya çıkarıp çıkarmadığına bakar. İzmit Belediyesi'ndeki başarısızlık benimdir.

İstifa talebimi Genel Merkeze ilettim ve kabul edildi. Bu gün itibari ile istifa ettim. Milletimiz için gece gündüz çalıştım ve alışmaya devam edeceğim. Şahsım adına başarılı ve şerefli bir dönemi geride bıraktım. Tüm Kocaelili hemşehrilerimden helallik istiyorum.”

FATMA KAPLAN HÜRRİYET AK Parti’NİN ELİNDEN İZMİT’İ ALDI

2014’de yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin Kocaeli adayı İbrahim Karaosmanoğlu yüzde 50.6 ile başkan seçilmişti. 12 İlçede de AK Parti’nin adayları ipi göğüsleyerek belediye başkanı olmuştu. 2019 yerel seçimlerinde de AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın yüzde 55.57 oy olarak başkan seçildi. 12 ilçenin 11’inde ise AK Parti’nin adayları belediye başkanı seçildi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ise CHP Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet AK Parti’nin elinden İzmit’i alarak koltuğa oturdu.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Geçtiğimiz günlerde AKP İzmir ve Çankırı il başkanları ve Ankara Pursaklar'da seçimi kazanan Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz da istifa etmişti.