AK Parti'de referandumsuz yeni Anayasa hazırlığı: 400 milletvekili için transfer yağmuru başlıyor
AK Parti'nin TBMM'de tek başına Anayasa'yı oylayabilmesi için gerekli olan 400 milletvekili sayısına ulaşabilmek için CHP'den Deva'ya, Gelecek'ten İYİ Parti'ye kadar çok geniş bir çerçevede pek çok milletvekili ile transfer görüşmeleri yaptığı ortaya çıkarken, muhalefetten "demokratik meşruiyet zedeleniyor" eleştirileri geldi...

AK Parti'nin yeni Anayasa oylaması için milletvekili transfer çalışmalarında gaza bastığı ortaya çıktı. Referandumsuz Anayasa değişikliği için gerekli olan 400 milletvekili sayısına ulaşmak isteyen AK Parti'nin öncelikle AK Parti'den ayrılan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu DEVA ve Gelecek Partisi milletvekilleriyle temasta olduğu, bu partilerden bazı isimlerin AK Parti’ye geçişe sıcak baktığı, birebir görüşmeler yapıldığı ve bazı temasların “olgunlaştığı” iddia ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre aynı şekilde, halen bağımsız olan bazı milletvekillerinin de AK Parti’ye katılımı üzerinden hesap yapıldığı belirtiliyor.

Kulislerde en dikkat çeken ve muhalefet cephesinde rahatsızlık yaratan iddia ise, CHP ve İYİ Parti’den bazı milletvekillerinin de transfer listesinde olduğu yönünde. AK

Parti’ye yakın kaynakların, “Her partiden görüşülen isimler var” değerlendirmesini yaptığı aktarılıyor. Bu temasların şimdilik dar bir çerçevede ve kamuoyuna yansımayacak şekilde yürütüldüğü; ancak kritik oylamalar öncesinde sürpriz geçişlerin yaşanabileceği konuşuluyor.

Muhalefet kulislerinde ise bu iddialar, “Meclis iradesine yönelik siyasi mühendislik” eleştirileriyle değerlendiriliyor. Anayasa gibi toplumsal mutabakat gerektiren bir konuda, vekil transferleri üzerinden çoğunluk sağlanmaya çalışılmasının demokratik meşruiyeti zedeleyeceği yorumları yapılıyor.

 

