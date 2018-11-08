AK Parti'de temayül yoklaması: 5 soru sorulacak

AK Parti'de 18 Kasım'da 160 bin delegenin katılımıyla büyük bir toplantı gerçekleşecek. Bu toplantı belediye başkan adaylarının kaderinde belirleyici olacak.

160 BİN DELEGENİN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

160 bin delege kendilerine verilen manyetik kartlar ile il ve ilçelerde kurulan bilgisayarlara giriş yaparak belirlenen anketleri dolduracak.

5 KRİTİK SORU

Anket sonuçları aynı gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ankette mevcut belediye başkanlarının kaderini belirleyecek 5 soru var.

"ÖNCELİĞİMİZ EN DOĞRU ADAYI BULMAK"

Teşkilatların sıkı bir şekilde çalışmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz en doğru adayla seçime girdikten sonra bunun karşılığını alacağımıza, başarılı olacağımıza eminim. Şu an önceliğimiz en doğru adayları bulmak" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ-ORTA-ZAYIF ŞEKLİNDE YANIT VERİLECEK

Milliyet'in haberine göre delegelere, "başkanların halkla ilişkileri", "teşkilatla ilişkileri", "belediye çalışmaları ve performansı", "mevcut başkanın devam edip etmemesi" ile "kim aday olmalı" soruları yöneltilecek. Kim aday olmalı sorusu dışındaki sorulara, "iyi-orta-zayıf" şeklinde yanıt verilecek.

İKİ YA DA ÜÇ İSİM İSTENECEK

Kim aday olmalı sorusuna ise AK Partili belediye olan yerlerde en fazla iki isim, olmayan yerlerde ise en fazla üç isim yazılması istenecek. Sistemde bu isimler de eşleştirilecek ve oylama bittikten hemen sonra sonuç alınabilecek.

3 BÜYÜŞEHİRDEN İLK ÖNCE İZMİR AÇIKLANACAK

AK Parti'nin üç büyükşehirden ilk olarak İzmir adayını açıklaması bekleniyor.