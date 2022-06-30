AK Parti'de ''yasak aşk'' istifası

Bir kadınla samimi fotoğrafları ortaya çıkan Boyabat Belediyesi'nin AK Partili belediye başkanı Şefik Çakıcı, eşiyle birlikte belediye binasının önüne gelerek istifasını açıkladı. Çakıcı'yı destekleyenler ise ''İstifa etme'' diye seslendi.

Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı'nın sızdırılan fotoğrafları başını yaktı. Başkan Çakıcı'nın geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi pozları sosyal medyaya düştü. Bunun üzerine Çakıcı'nın partisi tarafından istifası istendiği öne sürüldü.

İSTİFA ETTİ

Evli ve üç çocuk babası olan Çakıcı, dün yaptığı açıklamayla yasak aşkını itiraf ederek, "Yarın istifamı vereceğim" dedi. Bugün belediye binası önünde açıklama yapan Çakıcı, istifa kararını duyurdu.

MİKROFONU ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTILAR

Başkan Çakıcı'yı destekleyenler, konuşma sırasında "İstifa etme" diye bağırdı. Çakıcı son sözünü tamamlamadan taraftarları istifa sözünün duyulmaması için mikrofonu elinden almaya çalıştı.

"BEN SİZLERE YANLIŞ YAPMADIM"

Çakıcı, "20 yıllık siyasi hayatımda annelerimizin ninelerimizin gözyaşı oldum, çocuklarımızın gülüşü oldum, hastanedeki hasta, okuldaki öğrenci, sanayideki işçi oldum. Gece-gündüz çalıştım sizlerin o yüzünü ak etmek için. Dimdik gezdirmek için gece gündüz çalıştım. Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten gurur duydum. AK Partili olmaktan gurur duydum. Bu meydanlarda ve sokaklarda yüz yıl geçse de sizlerin eserleri konuşulacak, bu meydan konuşulacak. Sizleri anlıyorum size yakışmadı, bana da yakışmadı bu ayrılış. Ama ben sizlere yanlış yapmadım, 6 ay öncesinden gerçek olmayan hesaplarla sahte hesaplarla kirletmeye başlayan bir sürecin sonuna geldim. Partimi düşünerek sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" dedi.

ŞEFİK ÇAKICI KİMDİR?

1995'ten 2014 yılına kadar ticaret ilgilenen Şefik Çakıcı, 2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde Boyabat Belediye Başkanı oldu.

Milli Gençlik Vakfı Yöneticiliği ve Başkanlığı, Fazilet Partisi Gençlik Kolları Üyeliği, AK Parti Boyabat İlçe Teşkilatı Başkanlığı, AK Parti Boyabat Gençlik Kolları Başkanlığı, 2 Dönem AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı, Kent Meclis Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sinop Ticaret Odası Üyeliği yapan Çakıcı, AK Parti Genel Merkezi'nin düzenlediği Siyaset Akademisini başarıyla bitirmiştir.

İşletme alanında lisans eğitimini tamamlayan Şefik Çakıcı, evli ve üç çocuk babasıdır.