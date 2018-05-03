AK Parti'de yeniden aday olmayacak isimler belli oldu

AK Parti'de 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekilliği için adaylık başvuru işlemleri sona erdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ali Babacan gibi AKP'nin 23 milletvekilinin başvuru yapmadığı öğrenildi.



AK Parti’de 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekilliği için adaylık başvuru işlemleri sona erdi. 7 bin 329 kişi AKP’den milletvekili olabilmek için başvuruda bulundu.

İŞTE ADAY OLMAYANLAR

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin’in adaylık başvurusunda bulunmadığı öğrenildi.

Bu isimlerin yanı sıra Beşir Atalay, Ekrem Erdem, Recep Konuk, Nükhet Hotar, Burhan Kayatürk, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Murat Göktürk, Fatma Seniha, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Coşkun Çakır, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider gibi isimler de milletvekilliği için başvuru yapmadı.

YA BAKAN OLACAKLAR YA DA EMEKLİ

24 Haziran seçimleri sonrası başlayacak yeni sistemde; kabine üyelerini, Cumhurbaşkanı, Meclis dışından atayacak. Bu da söz konusu isimlerin, AK Parti'nin yeniden iktidar olması durumunda bakanlık koltuklarında değerlendirilebilecekleri ihtimalini ortaya çıkardı. AKP’nin iktidarı kaybetmesi durumunda ise bu isimlerin tamamı Meclis ve hükümet dışında kalmış olacaklar.