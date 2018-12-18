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  4. 18 Aralık 2018 11:07

AK Parti'de yerel seçim krizi ! Teşkilat bağımsız aday gösterecek

AK Parti Genel Merkezi tarafından görevden alınan Seydişehir İlçe Teşkilatı eski başkanlarını 'bağımsız aday' göstermek için harekete geçti.

AK Parti'de yerel seçim krizi ! Teşkilat bağımsız aday gösterecek
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde; AK Parti ilçe örgütü, belediye başkan adaylığı için görevinden bir süre önce istifa eden AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer’in, aday gösterilmeyeceği söylentileri üzerine ayaklanmıştı.

Sözcü gazetesinden Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre ilçe belediye başkan adayının AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlendiğini savunan partililer protesto eylemi yapmış “Bu durum teşkilatları yok sayarak ‘ben yaptım oldu' mantığından başka bir şey değildir. Karar gözden geçirilsin yoksa tüm teşkilat olarak istifa edeceğiz” açıklamasında bulunmuşlardı.

AK Parti Genel Merkezi; parti disiplini ve genel politikalarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile Seydişehir İlçe Teşkilatı görevden aldı. Teşkilatla ilgili yeni görevlendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Görevden alınan AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı üyelerinin; bu karar üzerine eski ilçe başkanlarını bağımsız aday olarak seçimlere sokmak için harekete geçtikleri öğrenildi.

Sözcü

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