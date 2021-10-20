AK Parti'de yine Arınç krizi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu.

Programda konuşan Arınç'ın 'kodes' fıkrası, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın tepkisine yol açtı.

'NİYE DURUYORSUN?'

Tayyar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Arınç'a "Liderine güvenmiyorsan, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?" diye seslendi.

NE OLMUŞTU?

Programın başında konuşan sunucu Cihad Doğan’ın “Çok önemli isimleri konuşacağız. Recai Kutan’ı konuşacağız, rahmetlik Oğuzhan beyi konuşacağız, Sizin Tayyip Bey ile olan çalışmalarınızı, diyaloglarınızı konuşacağız ve şimdiki Türkiye’yi de konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Doğan'ın sözleri üzerine araya giren Arınç ise Erdoğan’la olan çalışmalarını konuşmak istemediğine dair esprili bir açıklama yaptı.

Arınç şunları söyledi:

“Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme. Adam Rize’de bir suç işlemiş de İstanbul’a getiriyorlar. Rize misalini vermeyeyim de yanlış anlayanlar çıkabilir. Samsun diyelim isterseniz buna. Rize ve Trabzon’un dışında bir il olsun ki birileri huylanmasın. Anlat bakalım şu olayı diyor, karşısındaki adam. Çıktık diyor, bir fırtına, bir fırtına, bir fırtına… Sonra… E işte bir fırtına… Gel bakalım İstanbul’a doğru falan… O fırtınayı da atlattık, başka bir limana geldik, bir fırtına daha başladı, şu oldu, bu oldu. Artık İstanbul’a gelemeyince iki saat boyunca, yav sadede gel… Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız demiş adam…”

Öte yandan CHP'nin oylarını artırdığını söyleyen Arınç, ekonomik kriz ile ilgili de konuştu. Arınç devamında, “Bir kısım örnekler insanları dinden soğutuyor, milliyetçilikten soğutuyor" dedi.