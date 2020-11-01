AK Parti'den 17 yılda depremle ilgili 58 önergeye ret!

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yazılı açıklama yaparak, İçişleri Bakanlığı’nın “fay yasasıyla” bir takım çalışmaları kamuoyu ile paylaşmasına rağmen TBMM’ye yasal bir düzenleme göndermediğini söyledi. Akın iktidarın fay yasası sözünü verdiğini anımsatarak, “Türkiye'de her afet sonrası bir Fay Yasası çıkması zaruretini değerlendiren ve hatta bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduğunu açıklayan iktidarın çalışması nerede? Meclis’e ne zaman gelecek? Türkiye’nin bir dakika daha kaybedecek zamanı yok” dedi.

İKTİDAR 58 ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİ REDDETTİ

Ahmet Akın iktidarın rant kaygısı gütmeyen politikalar üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Yaşanan her deprem sonrası ‘mış gibi’ yapılıyor. Meclis’i deprem gibi siyaset üstü bir konuda çalıştırmak istiyoruz. Ancak iktidar bunu engelliyor. 2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedilmiş. Bir kısmı da Meclis Başkanlığı tarafından işleme dahi alınmamış. İktidarın çözüm üretemediğini yaşadığımız acı tecrübelerle görüyoruz. Somut adımlar atılması gerekiyor."

