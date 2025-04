AK Parti'den 32 maddelik kanun teklifi: Para cezası artıyor!

AK Parti, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız ihbarlar için uygulanan idari para cezalarının artırılmasını da içeren 32 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM'ye sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te basın açıklaması yaparak, kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Güler, 2017 yılında Anayasa'da yapılan değişiklikle Parlamenter Hükümet Sistemi'nden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini hatırlatarak, "Yapılan anayasa değişikliği sonrasında TBMM tarafından Bakanlar Kurulu'na, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması konusunda yetki verilmişti. Verilen yetki çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizde uygulaması ortadan kalkacak olan; Tüzük, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Başbakanlık, Kanun Tasarısı gibi bazı ibareler ile Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesi gerekli olan konuların kanun ve kanun hükmünde kararname metinlerinden çıkarılması hususunda düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeler muhalefet partilerin iptal davası açması neticesinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptale konu edilmişti. Bu iptallerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin geçiş sürecinde yapılan bazı uyum düzenlemelerinin hukuki dayanağında bir boşluk oluşturmuş, dolayısıyla hukuki dayanağın yeniden oluşturulması, faaliyetlerin, idari düzenlemelerin bütünlüğünün sağlanması için yeni bir kanuni düzenleme ihtiyacı doğmuştur" dedi.

Güler, teklif ile iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi. Güler, "Teklifimiz ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Teşkilatı'nın, 174 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, 'Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği' şeklinde değiştirilmesi nedeniyle çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu düzenlemeye göre ele alınması da kanun teklifimizde yer almıştır" diye konuştu.

Güler, teklif ile 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız ihbarlara uygulanan idari para cezalarının artırılması öngörüldüğünü söyleyerek, "Bu merkezler ki toplumumuzu yakından ilgilendiriyor. Sağlıktan itfaiyeye, jandarmadan emniyet teşkilatına kadar toplumumuzun ihtiyaç duyduğu her anda müracaat ettiği bu merkezlerde, maalesef asılsız çağrıların son dönemlerde ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz. Bu çağrıları, haklı bir gerekçeye dayanmadan, tamamen o sistemi meşgul etmesinden dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağdur olduğunu görüyoruz. 2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrısının yüzde 28,46'sı, 2025 yılının ilk 3 ayında ise 14,6 milyon çağrının yüzde 30'unun asılsız olduğu ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

'CUNTACI GELENEĞİN ÇIRAĞI OLARAK YAKALANMIŞTIR'

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sabah şöyle bir ifade de bulunuyor; 'Önümüzdeki dönem bir cumhurbaşkanlığı seçimi olursa, kağıt üzerinde resmi bir adayımız olur; ama kampanyayı hep beraber yaparız.' CHP Genel Başkanı cuntacı geleneğinin bir çırağı olarak suçüstü yakalanmıştır. Kağıt üzerinde bir cumhurbaşkanı adayı gelecekmiş, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkaracakmış, sonra kendisi görevini bırakacakmış. Sonra hokus pokus ile başbakanlığı ihdas edip, başbakan olacakmış. Kendisi uygun bir göreve gidecekmiş. Yazıklar olsun, bunu da gazeteci kılıklı tipler dinliyor, alkışlıyor, soru soruyor. Ey CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye anayasa ve hukuk devleti, kanunlar var. Sen kimsin, nesin, kağıt üzerinde aday belirliyorsun. Cuntacı geleneğin çırağının ifadeleri bunlar. Bir hukukçu olarak çok üzüldüğümü ifade edeyim" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili Türkiye için yapılan değerlendirmeleri eleştiren Güler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında AKPM'nin sessiz kaldığını hatırlattı. Güler, TÜSİAD'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya kuruluşları ile ilgili boykot kararına karşı sessiz kalmasını da eleştirdi.

'SONUÇ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul etmesi ile ilgili de "Terörsüz Türkiye hedefine yönelik olarak bizim bir tane gündem maddemiz var. Bu da terör örgütü PKK'nın kendini feshedecek kongre kararını bir an önce alması ve kendisiyle beraber bağlı grupların tamamının feshedildiğine dair kongre gündeminin oluşturulması, hiçbir tartışmaya mahal vermeksizin silahların bırakılmasıdır. Bizim bundan başka bir gündemimiz yoktur. Biz bunu sağladıktan sonraki aşamayı her yönüyle beraber, aziz milletimizin toplumsal huzuru, birliği, beraberliği, ekonomik refahının artırılması, karşılıklı hoşgörünün, saygının, kardeşlik hukukunun geliştirilmesi ve bu ülkeye değer katacak her türlü hususu, gelişmeyi hep birlikte yaparız. Ben bu süreçte herkesin, sorumluluk duygusu içerisinde destek vermesini ve bunun da her türlü riskine rağmen nihayete ermesini, sonuç almasını arzu ediyorum. Parti grubumuzun gayreti budur. Biz bundan sonuç alacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi. (DHA)

DHA