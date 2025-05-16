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AK Parti'den 35 maddelik torba yasa teklifi

AK Parti'den 35 maddelik torba yasa teklifi
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AK Parti, birçok düzenlemeyi içeren 35 maddelik kanun teklifini Meclis'e sundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. 35 maddelik kanun teklifinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 'Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği' şeklinde değiştirilmesine ilişkin uyum düzenlemesi yapılıyor.

Teklife göre şans oyunları bayilikleri tüzel kişilere veya tamamen özel hukuk tüzel kişilere devredilebilecek, mal ve hizmet satın alma yoluna gidilebilecek.

Kuvvet komutanlıklarında rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde rütbe bekleme süreleri cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

YÖK üyelerinin seçilme usulü ile üniversite kurullarınca iki hafta içinde seçim yapılamaması halinde cumhurbaşkanı, YÖK üyesini doğrudan atayacak. Teklifle üniversitelerde çalışacak yabancı öğretim üyelerinin oranı da belirleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koordinasyon ofisleri kurabilecek. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeleri cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Konseyin çalışma usul ve esasları da cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Yüce Divan yargılamalarının üç ayda tamamlanması öngörülüyor. Yargılama bu süre içinde tamamlanmadığı takdirde üç aylık süre içinde kesin olarak tamamlanacak. 9 Temmuz 2018 tarihinden önce görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri, kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İare Mahkemesi başkanı ve üyeleri, başsavcıları ile Jandarma Genel Komutanı, 27 Nisan 2017 tarihinden önce işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanabilecek.

Milli Savunma Üniversitesi rektörü cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Teşebbüsler, anonim şirket şeklinde de kurulabilecek. Cumhurbaşkanınca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş ve tescile ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak.

İHA

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Etiketler ak parti tbmm başkanlığı khk kanun teklifi
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