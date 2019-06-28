AK Parti’den 9 maddelik “neden kaybettik” itirafı

AK Parti’de hafta başından bu yana yapılan değerlendirmelerde, İstanbul seçimlerine yönelik ilginç tespitler gündeme geldi. Hem MYK’da hem de Cumhurbaşkanının başkanlığındaki diğer toplantılarda, İstanbul seçimlerinin kaybedilmesine yönelik nedenler tartışıldı. MYK toplantısında bazı üyelerin, seçimlerin iptaline giden süreçte bazı adımların yanlış atıldığını, iptal gerekçelerinin vatandaş nezdinde anlaşılır bulunmadığı ve seçimlerin yenilenmesine yönelik başvurunun ‘Yetkili kurullarda tartışılmadan’ yapılmasının da doğru olmadığı dile getirdiği belirtildi.

KAYBIN SEBEPLERİ

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; AK Parti’de, İstanbul’da sahada yapılan çalışmalardan yola çıkılarak seçimlerin kaybedilmesinin ana başlıkları şöyle sıralandı:

1) Suriyelilere yönelik yoğun şikâyet, seçimlerin iptal edilmesine tepki,

2) İmamoğlu’nun mağduriyet algısının kırılamaması,

3) Belli bakanlara yönelik tepkiler,

4) Pontus tartışmasının Karadenizli seçmeni CHP’ye yöneltmesi,

5) Ordu havaalanındaki VİP tartışması,

6) Terörist başının seçimlere iki gün kala yaptığı çıkış,

7) İmamoğlu’nun seçilse bile yargı kararıyla görevinden uzaklaştırılması ihtimaline yönelik söylem,

8) Binali Yıldırım ile İstanbul il yönetimi arasında 31 Mart öncesi başlayan kopukluğun giderilememesi,

9) Genç seçmenin ikna edilmemesi.

SURİYELİLERE MAAŞ

İstanbul’da seçim çalışması yapan AK Parti’lilerin en çok karşılaştıkları konular arasında yer alan Suriyeli göçmenler meselesi oldu. AK Parti kaynakları, “Gittiğimiz her yerde Suriyelilerle ilgili şikâyetler öne çıkıyordu. Hatta Suriyelilere maaş ödendiğine vatandaş o kadar inanmıştı ki, bunun doğru olmadığını söylememize rağmen, ikna olmuyorlardı. Müthiş bir algı vardı” değerlendirmesi yaptı.

Sahada yapılan çalışmalar sırasında kabinedeki belli bakanlara yönelik tepkinin arttığı görülünce, konunun Cumhurbaşkanına da iletildiği ancak, bu aşamada yapılacak bir değişikliğin sonuç vermeyeceğinin de gündeme geldiği öğrenildi.