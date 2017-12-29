AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ünal, Abdullah Gül'ün KHK açıklamalarıyla ilgili bir soruya 'AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer' dedi.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son KHK'daki 121. maddeye ilişkin twitter'dan eleştirilerini paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gül'e sitem açıklamasında bulunmuş, Gül'den bugün açıklama gelmişti. Gül, "İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin manası yok. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşma da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunu arkasında bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim" demişti.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Gül'le ilgili soru üzerine, "11. cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül AK Partinin milletvekilliği, başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer.Gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız.

Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımızın “üzüldüm” ifadesi de budur" dedi.

İşte Mahir Ünal’ın açıklamalarından satır başları:

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

O gece kanunsuz emre uymadığı için FETÖ’cüler için şehit edilen askerlerimiz var. Kemal Kılıçdaroğlu bal gibi biliyor ki o gece köprüde halkın üzerine ateş açanların FETÖ’cü olduğunu ve bu işi gönüllü yaptığını biliyor.

Burada linçten bahseden Kemal Kılıçdaroğlu şunu iyi bilmelidir ki eğer bu illet o gece kendine silah sıkan askerlere dönük bırakın saldırmayı link uygulamayı, onların silahlarını ele geçirdiğinde onları tek tek infaz edebilirdi.

O FETÖ’cü askerlere bu millet dokunmadı. Onları yargıya teslim etti. O gece bir yağma yaşanmadı. O gecenin bir ahlakı vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu şuna karar vermelidir. 15 Temmuz’da bu milletin gösterdiği kahramanlıktan rahatsızlık duymuş olabilir. Açıkça çıksın desin ki, “ben darbecilerin yanındayım” desin.

TEK TİP KIYAFET TARTIŞMASI

PKK ne diyorsa maalesef CHP de aynı şeyi söylüyor. O gece darbe suçundan suçüstü yakalananların yani teröristlerin tek tip kıyafet içinde olacaklarına dair bir düzenleme yapıldı. Buna kimlerin itiraz ettiğine lütfen iyi bakın.

250 şehidimizin o gün insan hakları ihlal edilmedi mi?

ABDULLAH GÜL'E YANIT

11. cumhurbaşkanımızı Sayın Abdullah Gül AK Partinin milletvekilliği başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer.

Gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımızın “üzüldüm” ifadesi de budur.

Bizimle dostlarımzın medya üzerinden konuşmasını ilke olarak kabullenmedik. Cumhurbaşkanımızın da sayın Abdullah Gül ile bu süreçte bir teması olmamıştır.

“MOR BEYİN” TAHLİYELERİ

Ne ortaya çıktı? FETÖ’cülerin ByLock kullanıcılarını gizlemek için bazı programlar kullandığı ortaya çıktı.

Bizim tek bir amacımız var: Adalet, adalet, adalet. Biz 15 yıldan beri adaleti muhafaza ettiğimiz için iktidardayız.

Bu meselede de biz son derece hassas davranıyoruz. Bundan sonra artık bunun ayıklanmasından sonra ilgili bakanlığımız gerekli açıklamaları yapacak ve bunu ortaya çıkmasıyla birlikte mağduriyet varsa bu, hemen hızla giderilecektir.

BU KONUDA KHK ÇIKACAK MI?

İlgili bakanlık bu konuda çok kısa sürede bir açıklama yapacak.