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  4. 02 Mayıs 2018 16:00

AK Parti'den Abdüllatif Şener yorumu: Bu bizi değil CHP'lileri çıldırtır

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında Abdüllatif Şener'in de isminin geçmesine ilişkin, ''Bu bizi değil CHP’lileri çıldırtır'' dedi.

AK Parti'den Abdüllatif Şener yorumu: Bu bizi değil CHP'lileri çıldırtır
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Elitaş, Meclis’te sohbet ettiği gazetecilerin, Şener’in adaylığını anımsatarak Özgür Özel'in sözlerine atfen yönelttikleri, “sizi çıldırtır mı” sorusunu üzerine şu yanıtı verdi: “Bizi değil ama CHP’lileri çıldırtır. Çılgın CHP’lileri çıldırtır. Çılgın CHP’liler harekete geçebilir."

CHP’deki adaylık sürecinin ülkede bir anamuhalefet sorunu olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Elitaş, “Sayın Kılıçdaroğlu 400 kilometre yürümüştü, herhalde bir 400 kilometre daha yürümesi lazım genel başkanlığını tescil edebilmesi için” dedi.

mustafa elitaş
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