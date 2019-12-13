AK Parti'den ABD'ye tepki: Şiddetle kınıyoruz

ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili kararına Türkiye'den tepki gelmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi.

Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

Açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yapan Çelik şöyle devam etti:

"Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de, tarihi yalan siyasetine alet etmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak niteliktedir. Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır.

Bu karar aynı zamanda fanatik Ermeni çıkar gruplarının yönettiği tamamen tarihi çarpıtmaya dayanan “soykırım ekonomisi”nin, ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine ne denli etki ettiğini de göstermektedir.

Yine bu şaibeli lobi nedeniyle Sn Cumhurbaşkanımızın 'arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması' şeklindeki yapıcı çağrısından Ermenistan tarafı kaçmaktadır.

Londra'daki NATO Zirvesi'nde, güncel tehditlere karşı liderler düzeyinde sıkı işbirliği kararlılığı ortaya konmuş iken, Senato'da atılan bu adım NATO İttifakı içerisindeki dayanışma ruhuna yönelik de sorumsuzca bir yaklaşımdır."