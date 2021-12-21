AK Parti'den açıklama: Dolardaki düşüş marketlere yansıyacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dün sokaklar bayram etti. Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın dün açıkladığı ve ekonomistler tarafından 'örtülü faiz artırımı' olan yeni ekonomik düzenlemenin ardından dolar kuru sert bir düşüş göstermişti.

Sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına gelecek zamlar durdurulurken; düşüşün marketlerdeki etiketlere yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu.

''MARKETLERE YANSIMASINI BEKLİYORUZ''

Konuya ilişkin iktidar cephesinden ilk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan, ''Dün sokaklar bayram etti. Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz. Biz isteriz ki ülkemizin büyümesinden herkes keyif alsın. Biz isteriz ki yeni dönemde özellikle üretim merkezli yaklaşımımıza herkes omuz versin. İktidara muhalif olmak başka bir şeydir, milletin büyümesine, devletine muhalif olmak başka bir şeydir'' ifadelerini kullandı.