  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti'den aday olacağı konuşuluyordu yeni açıklama geldi

AK Parti'den aday olacağı konuşuluyordu yeni açıklama geldi

AK Parti'den aday olacağı konuşuluyordu yeni açıklama geldi
Güncelleme:

Eski HDP milletvekili ve Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SESPARTİ) kurucusu Ayhan Bilgen, “AK Parti'den milletvekili adayı olacağı” iddiasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere iki ay kala Cumhur İttifakı’nda genişlemeye dönük görüşmeler yapılıyor. SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, AK Parti'den vekil adayı olacağı iddialarına ilişkin yeni açıklama yaptı.

TV100'e konuşan Bilgen, "Basında sanırım daha çok AK Parti kulislerinden aktarılan yorumlar var. Dolayısıyla bize yansıyan herhangi bir talep de yok, bir girişim, bir görüşme de yok. Bize yansıyan bir şey olmadığı için olmayan bir şey üzerinden yorum yapmayı, değerlendirme yapmayı siyasi etik açısından doğru bulmam" diye konuştu.

Etiketler Ayhan Bilgen aday adaylık hdp ak parti seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak
Asrın felaketi sonrası bir ilimizde daha kiralık ev kalmadı
Teslimata hazırlanan TOGG'lar ortaya çıktı! Fabrikanın içi görüntülendi
Seçim takvimi başladı... Yurtdışında ilk oylar verileceği tarih açıklandı
İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler belli oldu
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un en güvenli ilçelerini açıkladı
İstanbul'da dehşet anları! Aracıyla yayaların arasına daldı, yaralılar var
1915 Çanakkale Köprüsü için ödenen geçiş garantisi dudak uçuklattı
Kahramanmaraş'ta yine bir büyük deprem
Türkiye'nin milli muharip uçağı hangardan çıktı