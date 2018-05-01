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  4. 01 Mayıs 2018 14:13

AK Parti'den 'Akar-Gül görüşmesi'ne yorum

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı öne sürülen görüşme için, "Bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın" dedi.

AK Parti'den 'Akar-Gül görüşmesi'ne yorum
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'deki makamında gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Turan, "Toplum vicdanında bu konu hak ettiği yeri buldu. Siyasi hayatlarımızın nasıl başladığı, yürüdüğünden öte, nasıl bittiği çok daha önemli. Allah hepimizin siyasi hayatı bittiği zaman, dönüp arkaya baktığımızda, mahcup etmeyeceğimiz bir hayat nasip etsin" dedi. 

'GÖRÜŞTÜ MÜ BİLMİYORUM AMA…'

Turan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gül'le aday olmaması için görüştüğü iddialarıyla ilgili şunları söyledi: 

"Bu konunun tarafları muhtemelen bilgi verecektir. Böyle bir iddianın arkasına sığınan muhalefetin ne kadar sığ işlerle uğraştığının somut örneğini yaşıyoruz. Genelkurmay Başkanımız görüştü mü bilmiyorum ama bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın."
 

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