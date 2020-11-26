AK Parti'den ''Akıncı Üssü davası'' için açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında "15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi." ifadelerine yer verdi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." dedi.