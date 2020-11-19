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  4. 19 Kasım 2020 13:52

AK Parti'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Soruşturma başlatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretler savuran Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AK Parti'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Soruşturma başlatıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.

"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Turan, "Geçmişte aynı kişi Cumhurbaşkanımıza ve ailesine de hakaretler etmişti. Sayın Kılıçdaroğlu bir tek kelime tepki koydu mu?" diye konuştu.

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