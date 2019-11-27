AK Parti'den Ali Babacan'ın eleştirilerine yanıt

AK Parti'den istifa etmesinin ardından ilk kez televizyon programına katılan eski bakan Ali Babacan, "Ülke karanlık bir tünele girdi" diyerek sert eleştirilerde bulunmuştu. Babacan'ın açıklamaları sonrası ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim için dikkate alınır bir şey değil" dedi.

BABACAN'A İLK TEPKİ GELDİ

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski bakan Ali Babacan, istifasının ardından ilk defa ekrana çıktı. Birçok konuda AK Parti'yi eleştiren Babacan'ın açıklamalarıyla ilgili Mahir Ünal, "Türkiye'nin değişken dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz'a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB'de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

"SİYASİ GİRİŞİMLER OLABİLİR"

Ünal ayrıca, "Siyasi girişimler olabilir. Ama Türk siyasi tarihine baktığınızda hem istikrarlı hem iktidara geldikten sonra Türkiye'nin en temel sorularını çözmüş, terör sorununu çözme konusuna yaklaşmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük" dedi.

BABACAN NELER SÖYLEDİ?

Babacan, başkanlık sistemiyle ilgili birçok argümanın karşılıksız kaldığını belirterek, "Yeni ekonomi programlarının bir karşılığı yok. Bunlara güven duymuyorum. Ülke karanlık bir tünele girdi. Büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ancak başkanlık sisteminin test süreci devam ediyor." diye konuşmuştu.

Evrensel hukuk ilkelerinden ayrılınmaması gerektiğini vurgulayan Babacan, "FETÖ sürecinde ciddi mağduriyetler var. Ülkede huzursuzluk var. Şehirden şehre farklı uygulamalar oluyor. Kurallar belirlenmeli ve istisnasız uygulanmalı" ifadesinde bulundu.

Genç nüfusun başka ülkelere göçme niyetinin olduğuna da değinen Ali Babacan "Gençler korkmasın, bu ülke hepimizin. Geleceği onlarla birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. Babacan, gençler için yurt dışı tecrübesinin yararına değinerek "Ancak pergelin bir ayağı her zaman Türkiye olmalı" dedi.

"TÜRKİYE'DE SORUNLAR BÜYÜDÜ"

Babacan, "2012'den sonra ciddi bir mücadele dönemi oldu, içeriden ciddi bir mücadele verdik. Pek çok arkadaşımız. Sadece değerler değil ilkeler de önemli. Yola çıkış ilkeleri şeffaflık, hesap verilebilirlik, kararların istişare ile alınması, yerinden yönetim ilkesi, kurumların güçlü ve itibarlı olması, alınan kararın kurallara dayanması, keyfilik olmaması lazım. İlkelerde de önemli bir sapma meydana geldi. Bu sadece parti değil Türkiye meselesi haline geldi. Türkiye'de sorunlar büyüdü, ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik ve ülkemizde ciddi bir sorumluluk hissettik." ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH GÜL DESTEK VERECEK"

Ali Babacan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün partilerine dışarıdan destek vereceğini belirterek, "Ana akım bir siyasi çalışma olacak. Geniş kitlelere hitap edecek. İttifak ya da ortak aday derdimiz yok. Halkın en çok teveccüh ettiği siyasi parti olmak istiyoruz. Abdullah Gül aktif siyaseti bıraktı bize dışarıdan destek verecek, parti içerisinde yer almayacak. Bunu başta akitleştik. Halkımıza karşı açık, dürüst ve şeffaf olmalıyız. Halkın tecrübeli siyasi isimlere ihtiyacı var. Başka bir siyasi parti kurulurken içerisinde yer alan ve 70 yaşını geçmiş birçok kişiyle irtibatımız var. Bin biliyorsan bir bilene danış. Eskiyi iyi bilen, toplumda karşılığı olan birçok isimle görüşüyoruz." diye konuştu.

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