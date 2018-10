AK Parti'den Bahçeli'ye: Cumhurbaşkanımızı tanımamış

Af tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız imalarla konuşmayı sevmez. İma yollu MHP'yi ifade ettiğini söylemek Cumhurbaşkanımızı yeterince tanımamaktır. Cumhurbaşkanımız istese MHP'yi zikrederek konuşurdu. Baştan aşağı yanlış bir değerlendirmedir. Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af açıklamasına AK Parti'den yanıt geldi.

Basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız imalarla konuşmayı sevmez. İma yollu MHP'yi ifade ettiğini söylemek Cumhurbaşkanımızı yeterince tanımamaktır. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı, bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu. Baştan aşağı yanlış bir değerlendirmedir. Bahçeli'nin ifadeleri siyasi nezakete uygun değildir. Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir.

"SON DERECE KIRICI CÜMLELER, TEKRARLANMAMASINI İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasını reddediyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz. Cumhur ittifakının gerektirdiği siyasi nezakete uymamıştır. Diliyoruz, bundan sonra hassasiyet gösterilsin. Bu şekilde yorumlar üzerinden fikir tesis ederek bu yaklaşımlarla yürümenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu cümleler son derece kırıcı cümlelerdir. Biz bunun tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz.

Partimizde afla ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Son noktayı koyunca Cumhurbaşkanımız açıklar. Son noktaya yaklaştık."

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a af tepkisi

İttifak süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Çelik "Her iki partinin de siyasi tecrübeleri var. Her siyasi gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. AK Parti'nin siyasi politikaları bellidir. Cumhurbaşkanımız şahıslara karşı işlenen suçları affetme yetkisinin bizde olmadığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın kıymetinin altını çiziyoruz. AK Parti her yerde aday çıkaracaktır. Bir formüle varılıyor varılmıyor arkadaşlarımız görüşüyor. Mutabakat varsa birlikte hareket edilir" diye konuştu.

"DANIŞTAY KENDİNİ HÜKÜMET YERİNE KOYMUŞTUR"

Danıştay'ın Öğrenci Andı kararıyla ilgili konuşan Çelik, "Danıştay bu kararı vererek kendi sınırları dışında karar verdi. Kendini hükümet yerine koymuştur. Yürütmenin takdir hakkını yok saymıştır. Takdir yetkisini bizzat kendisi kullanmıştır. Yasayı ve anayasayı alenen çiğnemiştir. Milli kimlik kapsayıcı olmalıdır. Kimseyi dışlamamalıdır. Kimlik kırıcı olmamalıdır, kucaklamalıdır. Birisi Türk milleti yaklaşımının kapsayıcılığını savunuyorsa Danıştay'ın verdiği kararın savunulması mümkün değildir. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. Yargı kararıyla milli kimlik kavga ettirilemez" dedi.

"SUUDİLERLE PAZARLIK İDDİALARI GAYRİ AHLAKİ"

Cemal Kaşıkçı cinayetinde "Suudilerle pazarlık yapıldığı" iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Çelik şunları söyledi: "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Pazarlık iddiaları gayri ahlakidir. Örtbas edilmek için gayret sarfedilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Yapacağımız açıklamanın hakikatın üstünü örten bir açıklama olmaması için zamana ihtiyaç duyuluyor. Gerçek neyse açığa çıkması bizim namus borcumuzdur."