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  4. 02 Mayıs 2018 11:01

AK Parti'den BBP açıklaması

AK Parti Genel Başkanı Hayati Yazıcı, BBP'nin Cumhur İttifakı'nda nasıl yer alacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den BBP açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV'de seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yazıcı “Büyük Birlik Partisi ittifakta nasıl yer alacak, kaç milletvekili teklif edildi, ne zaman sonuçlanır?” sorusuna verdiği yanıtta "Bizim bu seçimde ittifakımız MHP ve BBP ile oluyor. MHP ile AK Parti'nin ittifakı oy pusulasında da görünür halde olacak. Ama BBP ile yapacağımız ittifak, mutabık kalınacak yerde ve sayıda gerçekleşecek; henüz netleşmiş değil. Genel başkanımız belirleyecek ve karşı tarafın da kabulu önemli. Parti listelerinden yer vermek suretiyle ittifakı gerçekleştirmiş olacağız. Sayı verirsem tahmini bir şey olur, netleşince sizlerle paylaşırız." İfadelerini kullandı.

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