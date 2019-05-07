AK Parti'den Binali Yıldırım açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Çelik, gazetecilerin Binali Yıldırım’ın yeniden aday olup olmayacağına yönelik sorusuna, “Radikal bir değişiklik olmayacak” yanıtını verdi.

"YSK, BİRİNİN ELİNDEN ALIP DA BİR BAŞKASINI GALİP İLAN ETMİYOR. SEÇİMİ YENİLEYİN DİYOR"

Çelik, "Dün biz demokrasi mücadelesi verirken karşımızda yargı vesayetine ve askeri vesayetine sığınanlar, bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibi temelsiz bir iddia ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Bunun boş bir iş olduğu açıktır."dedi.

Çelik, "YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin iradesine yeniden başvurun diyor." ifadelerini vurguladı.

"HUKUKİ SÜRECE SAYGI GÖSTERMEYENİN SİYASİ SONUCA DA SAYGISI OLMAYACAĞI.."

AK Parti Sözcüsü Çelik "Hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi sonuca da saygısı olmayacağını net bir biçimde görmek lazım." dedi.

"Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler"

Çelik, "Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler. Usulsüzlüklere göz yummadığımız için demokratlığımızı eleştirmeye kalkıyorlar." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bugünkü karar, 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır. 'Kızılay'da yürürseniz yüzünüze tükürürIer' diyenlere bir cevaptır. 'Sizi Yüce Divan'da yargılarlar' diyenlere bir cevaptır. Bütün bu tehditlere karşı Türkiye'nin demokratik kapasitesini, hukuki olgunluğunu gösteren bir cevaptır." şeklinde konuştu.

Çelik, "Türkiye'nin hukuk gücü, demokrasi gücü, bu süreçleri olgunlukla ve sakinlikle yürütmeye muktedirdir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız bulunduğu hiçbir makama seçilmeden gelmemiştir. O sebeple iş başına gelen yöneticinin berrak ve net bir sonuçla iş başına gelmesini çok önemser. Bu bakımdan kararı olumlu bulmuştur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Çözüm sürecinin yeniden başlayacağı iddiaları) Bir gündem yok, bu sadece belli çevreler tarafından ortaya çıkarılan bir gündem." diye konuştu.

"TÜRKİYE HEM İSTANBUL SEÇİMİNİ YAPABİLECEK HEM REFORM SÜRECİNE ODAKLANABİLECEK"

Çelik, "TÜSİAD, YSK'nın yetkilerine sahip bir kurum değil fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum. Her ne siyasi tartışma olsa kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsediyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye hem İstanbul seçimini yapabilecek hem reform sürecine odaklanabilecek hem ekonomiyle hem demokratikleşmeyle ilgili süreçleri güçlü bir şekilde ilerletebilecek bir ülke." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'de birimlere talimatını vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır." bilgisini verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "YSK'nin hukuk temelinde ortaya koyduğu bir kararın ve netice olarak millet iradesine başvurmak üzere seçime gidilecek olunmasının TÜSİAD gibi bir kurumda kaygı uyandırması bizim açımızdan kaygı vericidir." dedi.