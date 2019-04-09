AK Parti İstanbul'daki seçimin yenilenmesini istemeye hazırlanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yapıyor.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Geçersiz oyların sayımına ilişkin talebimiz vardı. Şu anda birçok ilçede devam ediyor. Yeniden sayımın gerçekleştirilmesine ilişkin talebimiz 5 ilçenin haricinde tamamen kabul edilmiş değil. Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi. Faik Bey (CHP Sözcüsü) muhtemelen bilmiyor ya da kendisini yanıltıyorlar. Faik Öztrak Bey 'Bu insanları sandık başkanlığına getiren sizin idari amirleriniz' diyor. Yasa diyor ki o ilçede o ilçe sınırları içinde mesela Büyükçekmece sınırları içinde ne kadar kamu görevlisi varsa mülki idare onu seçim kuruluna teslim eder. Seçim kurulu başkanı bu listeden kura çekimi ile sandık sayısının 2 katı oranında ismi belirler engeli olanları çıkartmak suretiyle kalanları sandık başına yerleştirir. Seçim kurulları ne yapıyor 5 bin kişi kurulun asıl başkanı ile bir memur üyesi anlamında o da aynı usulle yapılır. 16 bin kişi yuvarlak söylüyorum o listenin içinden yerleştirilmişken 5 bin kişi de o listenin dışından yerleştirilmiş.

CHP Sözcüsü'ne şunu söylemek istiyorum hem kendileri hem biz demokrasiye tarafız güvenli biçimde seçimlerin yapılmasına tarafız. Rakip partiler olabiliriz. 'Siz iktidar değil misiniz?' Evet biz iktidarız ama yargı bağımsız. İktidar partisinin yetkililerinden daha fazla CHP yetkilileri daha fazla bunun takipçisi olmalıdır. Sandık kurulu başkanları bu listenin dışına çıkmış. Kamu görevlisi olmayanlardan da var. İlçe dışına çıkmış bu görevleri almış il dışına çıkmış kamu görevlileri dışına çıkmış. Bir kısım akrabalar özellikle yerleştirilmiş.

Bunları zamanında niye itiraza konu etmediniz diyor. Seçim kurulları sandık başkanlarının listesini kimseye vermez. Parti üyeleriyle ilgili olsaydı iş değişirdi. Bu mahremiyetin ihlalidir diyor o listeleri gizli tutuyor. Seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılıyor o listeler. Bugün ortaya çıkıyor. Mülki idare amirlerinin de teslim ettiği listeleri görüyoruz bakıyoruz ki bu işte bir şey var. Büyükçekmece'de talebimizi geri çektiğimizi söylüyor Sayın Öztrak yok öyle bir şey. Bugün olağanüstü itirazımızı yapıyoruz Büyükçekmece'ye ilişkin. Sandıkta olup biteni net şekilde ortaya koymak gibi mecburiyetimiz var. İstanbul'un her yerinde organize usulsüzlük yapılmış.

''51 SANDIĞI SAYMANIN HİÇBİR ANLAMI YOKTUR''

YSK oyların tamamının sayılmasına gerek yoktur şeklinde karar verdi. 51 sandıkta oylar yeniden sayılsın diye bir kararı da var. Bu kararları eleştirme hakkımız var. Anlamış değilim. 51 sandığın sayımına karar verilmesini anlamış değilim. 51 sandığı dedik ki şurada tutanacak yapılmamış çizelge boş bırakılmış örnekler bunlar dedik. Yüzlercesi binlercesi var dedik. 51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. İstanbul'da çok parçalı bir durum var. Sayılan yerlerde gördük ki çok büyük usulsüzlükler var çok büyük kaydırmalar var bizim aleyhimize kaydırılmış. Tüm sandıkların yüzde 6'sı sayıldı.''