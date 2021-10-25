AK Parti'den büyükelçi krizi için flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen bazı büyükelçiliklerin geri adım atmasının ardından ''Memnuniyet duyuyoruz'' açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık içişlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.



