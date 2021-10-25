  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti'den büyükelçi krizi için flaş açıklama

AK Parti'den büyükelçi krizi için flaş açıklama

AK Parti'den büyükelçi krizi için flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen bazı büyükelçiliklerin geri adım atmasının ardından ''Memnuniyet duyuyoruz'' açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık içişlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

''Osman Kavala'' çağrısı yapan elçilikler geri adım attı''Osman Kavala'' çağrısı yapan elçilikler geri adım attıDünya

 

 

Etiketler ak parti osman kavala büyükelçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında Erdoğan ve Berat Albayrak videolarına böyle güldüler
Babasının yasak aşk yaşadığı kadını herkesin içinde dövdü
Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra gelen itiraf
Türk Lirası bir rekor daha kırdı! Artık tek rakibi Endonezya Rupisi
Ünlü ekonomistten altın için ''rekor'' tahmini
AK Parti'den ekonomi açıklaması: ''Müdahale geliyor''
Karadeniz yaylarında yeniden yıkım başladı
''Osman Kavala'' çağrısı yapan elçilikler geri adım attı
Jetgiller gerçek oluyor! ''Asrın aracı'' ortaya çıktı
Yeni salgın alarmı! Cinsel yolla bulaşan virüs hızla yayılıyor