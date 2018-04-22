Advertisement Advertisement
SON DAKİKA
YSK AÇIKLADI: İŞTE SEÇİME GİREBİLECEK SİYASİ PARTİLER
Yılın ilk sıcak uyarısı haberi ! 10 derece artacak
Yılın ilk sıcak uyarısı haberi ! 10 derece artacak
İçişleri Bakanlığı telefonlara bu mesajı attı
İçişleri Bakanlığı telefonlara bu mesajı attı
Ünlü giyim devinde kriz ! Mağazalar bir bir kapanıyor
Ünlü giyim devinde kriz ! Mağazalar bir bir kapanıyor
Android telefona bu kodu girerseniz...
Android telefona bu kodu girerseniz...
YSK Başkanı'ndan flaş İYİ Parti açıklaması
YSK Başkanı'ndan flaş İYİ Parti açıklaması
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı ! Yaralılar var
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı ! Yaralılar var
Avrupa'da terör alarmı ! Tarihi ada boşaltıldı
Avrupa'da terör alarmı ! Tarihi ada boşaltıldı
TOKİ'den faiz indirimi ! 24 Nisan'da başlıyor
TOKİ'den faiz indirimi ! 24 Nisan'da başlıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 22 Nisan 2018 16:06

AK Parti'den CHP- İYİ Parti iş birliğine ilk tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasını ''Ahlak dışı iş birliği'' olarak nitelendirdi.

AK Parti'den CHP- İYİ Parti iş birliğine ilk tepki
A+ A-

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıllık partisini "okeye dördüncü arayan" bir parti haline getirdiğini belirterek, "Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır." dedi.

Turan, CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi siyasetini geliştiremeyen, topluma bir şey vadedemeyen bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

CHP'nin geçmişteki muvazaalı hiçbir işinden ders almadığının anlaşıldığını söyleyen Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHPnin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız." dedi.

Turan, İYİ Parti sözcüsünün dün yaptığı açıklama ile seçime girme konusunda bir sıkıntılarının olmadığını dile getirdiğini, CHP'nin ise bugün ortada bir problem varmış gibi milletvekillerini İYİ Parti'ye pazarladığını ifade etti.

Bunun, siyasi ahlaka sığmayan, utanç verici bir durum olduğunu söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır."

CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçiyorCHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçiyor

chp , ak parti , iyi parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM