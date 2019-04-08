AK Parti'den CHP'ye ağır suçlama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria ile ilgili sözlerine ilişkin, “İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun yaptığının büyük gerilimler yaratacak bir olay olduğunu belirten Çelik, “İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır. Bütün bir Orta Doğu’yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail’in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir” dedi.

“BU TELAŞ NİYE?”

İstanbul’daki seçim sonuçlarına değinen Çelik, “İkide bir ‘biz kazandık’ diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye? CHP yaptığı açıklamalarla hukuki sürecin önüne geçmeye çalışıyor” diye konuştu. AK Parti’nin 15 seçimdir birinci parti olduğunun altını çizen Çelik, bunun bir rekor olduğunu belirtti. Çelik, “Cumhur İttifakı’nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir. YSK’nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz” dedi.

Sürece saygı duyulması gerektiğini ifade eden Çelik, “CHP’ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum, hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin. Bu sürece saygı gösterme meselesi, demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir” dedi.

TİMMERMANS’IN SÖZLERİNE CEVAP VERDİ

Çelik, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans’ın sözleri seçim sonuçlarına itiraz süreciyle ilgili sözlerine ilişkin, “İtiraz sürecinin Avrupa’daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir” diye konuştu.