Ak Parti'den CHP'ye geçen Belediye, Kaymakamlık binasından tahliye edildi

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi, kaymakamlıkla ortak kullandığı binadan tahliye edildi. Tahliye sonrası Başkan İnan Güney, bu durumu "vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma" olarak nitelendirirken ''kaldırıma çadır kurar hizmetimize devam ederiz'' açıklamasında bulundu.

Beyoğlu Belediyesi yöneticilerinin Hükümet Konağı’na girişleri güvenlik güçleri tarafından engellendi. Başkan İnan Güney, bu durumu "vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma" olarak nitelendirdi. Belediye, vatandaşların mağdur olmaması için bina önünde çadır kurarak hizmet vermeye devam ediyor. Güney, "Hiçbir güç hizmet etmemize engel olamayacak," dedi.

Beyoğlu Belediyesi yöneticilerinin Beyoğlu Hükümet Konağı’nda bulunan belediye birimlerine girişleri güvenlik güçleri tarafından engellendi. Bina içerisinde bulunan belediye yöneticileri ve çalışanlarının da dışarı çıkmasına izin verilmedi. Yapılan uygulamaya sert tepki gösteren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Burada vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var. Beyoğlu halkının sandıktaki tercihiyle bir hesaplaşma var” dedi.

ÇADIRDA HİZMETE DEVAM

Beyoğlu Belediyesi’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde 30 yılın ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçmesiyle birlikte engelleme çalışmaları da başladı. 2023 yılında belediye yönetimi AK Parti’deyken Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilen Kasımpaşadaki Beyoğlu Hükümet Konağı’ndaki belediye birimlerinin boşaltılmasına başlandı. Dün akşam saatlerinde Beyoğlu Belediyesine iletilen tahliye yazısıyla birlikte belediye yöneticilerinin kaymakamlık binasında bulunan belediye birimlerine girişleri engellendi. Bina içerisinde kalan belediye yöneticileri ve çalışanlarının da dışarı çıkmasına izin verilmedi. Gece boyunca devam eden gerginliğin ardından sabah saatlerinde belediye birimlerinin tahliyesi için çalışmalara başlandı. Beyoğlu Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için bina önünde kurduğu çadırda hizmetlerini sürdürüyor.

BAŞKAN İNAN GÜNEY: BEYOĞLU HALKI CEZALANDIRILIYOR

Yapılan uygulamaya sert tepki gösteren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var. Beyoğlu halkının sandıktaki tercihiyle bir hesaplaşma var. 18 Ocak'ta imzaladınız metnin arkasında niye durmuyorsunuz? Beyoğlu halkı için Emekli Evi açtık. Bunun karşılığında Kaymakamlık binasını boşaltın diye tebligat gördük, Beslenme Saati projesini hayata geçirdik. 42 devlet okulunu kendi görevimiz olmamasına rağmen A'dan Z'ye boyayıp tadilatını yaptırdık. Bunun karşılığında okullara astığımız pankartları söktürdüler, yetmedi TRT binasını boşaltın dediler. Yine Beyoğlu'nda kreşlerin sayısını 26’dan 40'a çıkardık. Özel gereksinimli çocuklarımız için kreş sınıfı oluşturduk. Terra Santa’yı boşalt Beyoğlu dediler. 22 yıldır asfalt görmemiş yolları, 22 yıldır yapılmamış kaldırımları yaptık bunun karşılığında ne gördük 15-20 yıldır bekletilmiş İŞKUR'un para cezalarını gördük. Bu nedenle şunu söylüyorum; Burada vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var ama yapılanlar bizim hizmet aşkımızı daha da perçinliyor. Bir çalışacaksak 5 çalışacağız. Beyoğlu halkı müsterih olsun. Biz size aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet bizim önümüzde engel olamayacak. Bizim halka hizmet etmek için ne odalara ne koltuklara ne de makamlara ihtiyacımız var. Biz kaldırıma çadırımızı kurarız ve hizmetimizi sokakta da vatandaşa vermeye devam ederiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet